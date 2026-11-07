Hamas: Die Lage in Gaza ist ein Schandfleck auf der Stirn der Weltgemeinschaft

Nach Bericht der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf den Sender Quds Press betonte Hazem Qassem, Sprecher der Islamischen Widerstandsbewegung Hamas, beim Verlesen der Erklärung dieser Bewegung, dass die katastrophale humanitäre Lage im Gazastreifen und das Leid des palästinensischen Volkes infolge der Überflutung der Zelte von Hunderten vertriebener Familien ein Schandfleck auf der Stirn der Weltgemeinschaft sei, die weiterhin unfähig bleibe, das zionistische Regime zur Aufhebung der ungerechten Blockade des Gazastreifens zu zwingen.

Er fügte hinzu, dass die Verantwortung für diese humanitäre Katastrophe neben dem zionistischen Regime bei internationalen Institutionen liege, darunter die sogenannte „Friedensrat" und dessen Vorsitzender „Nikolai Mladenow", die bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zur Gewährleistung der Einfuhr humanitärer und Rettungshilfe in den Gazastreifen versagt und angesichts des Verbrechens der Blockade von mehr als zwei Millionen Palästinensern, die in diesem Streifen leben, weiterhin schweigen.

Der Sprecher der Hamas merkte an, dass die zunehmende Verschlechterung der humanitären Lage im Gazastreifen es erfordere, dass die Vermittler ihre volle Verantwortung für die unterzeichneten Vereinbarungen übernehmen und ernsthaft und wirksam handeln, um das Besatzungsregime zur Erfüllung seiner Verpflichtungen zu zwingen; Verpflichtungen, an deren Spitze die Einfuhr humanitärer Hilfe und von Unterkunftsausrüstung in notwendigem und ausreichendem Maße steht, um das anhaltende Leid des palästinensischen Volkes zu verringern.

Qassem forderte auch die Arabische Liga auf, dringende und wirksame Maßnahmen zur Rettung des Gazastreifens vor der Fortsetzung der humanitären Katastrophe zu ergreifen, die mit den Prinzipien und Zielen, auf deren Grundlage diese Liga gegründet wurde, im Einklang stehen und ihre nationale und menschliche Verantwortung gegenüber dem palästinensischen Volk widerspiegeln.

Die Rettungsorganisation von Gaza gab heute bekannt, dass infolge starker Regenfälle und heftiger Winde die Lager der Vertriebenen in verschiedenen Gebieten des Gazastreifens überflutet und zahlreiche ihrer Zelte zerstört wurden.