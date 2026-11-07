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Mohsen Rezaei: Wenn ihr einen Krieg beginnt, werdet ihr mit einer vernichtenden Antwort konfrontiert

7 November 2026 - 20:38
News ID: 1887647
Source: ABNA
Mohsen Rezaei: Wenn ihr einen Krieg beginnt, werdet ihr mit einer vernichtenden Antwort konfrontiert

Der Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrates schrieb: Genau in Washington müssen wir diese Botschaft an wessen Ohr bringen, dass ihr, wenn ihr einen Krieg beginnt, mit einer vernichtenden Antwort konfrontiert werdet.

Nach Bericht der Nachrichtenagentur Abna schrieb Generalmajor Mohsen Rezaei, Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrates, in einem Beitrag in einem der sozialen Netzwerke an die amerikanischen Staatsmänner gerichtet: Ihr habt sowohl den Krieg als auch die Wahl verloren. Vance hat die Niederlage eingestanden, Rubio steht kurz vor dem Ausscheiden, Hegseth wird bald entlassen, und der CENTCOM-Kommandeur ist jetzt Podcaster geworden!

Er fügte hinzu: Jetzt müssen wir genau in Washington diese Botschaft an wessen Ohr bringen, dass ihr, wenn ihr einen Krieg beginnt, mit einer vernichtenden Antwort konfrontiert werdet.

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