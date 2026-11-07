Nach Bericht der Nachrichtenagentur Abna schrieb die Nachrichtenagentur Reuters in einem Bericht: J.D. Vance, Vizepräsident der USA, änderte in den letzten Tagen des Zwischenwahlkampfs seine Strategie und konzentrierte sich, statt die Leistung Donald Trumps zu verteidigen, stärker auf Themen, die seine unabhängige politische Identität formen.

Die Untersuchung von Reuters zu sechs Reden von Vance seit dem Treffen der Republikaner im September zeigt, dass er zur Gewinnung der Unterstützung der Wähler hauptsächlich auf der Grundlage seiner eigenen politischen Programme argumentierte. Diese Veränderung erfolgte unter Bedingungen, in denen der Rückgang der Popularität Trumps der Position der republikanischen Kandidaten bei den Wahlen schadete.

Nach Angaben von zwei Quellen, die mit der Wahlstrategie von Vance vertraut sind, hielten er und seine Berater Themen wie Wirtschaftsnationalismus, Zurückhaltung in der Außenpolitik und öffentliche Sicherheit für politisch einflussreich und waren der Überzeugung, dass Vance sich auf diese Bereiche stützen könne, um eine unabhängigere Position als Trump einzunehmen.

Obwohl Vance sich noch nicht zur Kandidatur bei den Präsidentschaftswahlen 2028 geäußert hat und Trump weder ihn noch einen anderen Kandidaten unterstützt hat, gilt der Vizepräsident als eine der wichtigsten möglichen Optionen der Republikaner für die Nachfolge Trumps. Dennoch muss er für den Erfolg in künftigen Wettbewerben einen großen Teil der Wahlkoalition Trumps bewahren und sich gleichzeitig von den politischen Folgen der Leistung des Präsidenten trennen.