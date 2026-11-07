Außenminister Ägyptens: Alle Parteien in der Region sollen Zurückhaltung üben

Nach Bericht der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf das Informationsportal des ägyptischen Außenministeriums rief Badr Abdel Aty, Außenminister Ägyptens, in einem Telefongespräch mit Faisal bin Farhan bin Abdullah Al Saud, dem Außenminister Saudi-Arabiens, alle betroffenen Parteien in der Region zu Zurückhaltung, dem Vorrang der Sprache des Dialogs und der Verhandlung sowie zur Vermeidung jeglicher eskalierender Maßnahmen auf.

Botschafter Nader Zaki, offizieller Sprecher des ägyptischen Außenministeriums, stellte klar: Dieses Gespräch fand im Rahmen der kontinuierlichen Konsultationen zwischen den beiden brüderlichen Ländern über die jüngsten Entwicklungen in der Region statt und setzte die intensiven Aktivitäten des ägyptischen Außenministers mit arabischen Amtskollegen und internationalen Partnern zur Unterstützung von Sicherheit und Frieden und zur Verhinderung einer Verschlechterung der Lage fort.

Im Verlauf dieser Konsultation erörterten die Außenminister beider Länder die jüngsten gemeinsamen Schritte und laufenden Bemühungen zur Verhinderung einer Verschärfung der Krise.

Beide Seiten betonten die Notwendigkeit der Zurückhaltung aller Parteien, der Förderung des diplomatischen Weges und der positiven Reaktion auf die Bemühungen der Vermittler zur Erzielung von Vereinbarungen, die die Region vor den Gefahren und Folgen eines militärischen Konflikts bewahren, da die Fortsetzung dieser Lage die Sicherheit und Stabilität der Region schwächt und die Krise auf den Nullpunkt zurückwirft.

Am Ende dieses Gesprächs betonten die Außenminister Ägyptens und Saudi-Arabiens die Fortsetzung der Bemühungen, Koordinierungen und Konsultationen mit allen beteiligten Parteien, damit neben der Festigung des Friedens und der Grundsätze des Völkerrechts ein politischer und ernsthafter Ansatz zur grundlegenden Lösung der Krise und zur Eindämmung ihrer negativen Folgen auf regionaler und internationaler Ebene verfolgt wird.