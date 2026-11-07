Nach Bericht der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf die Nachrichtenagentur TASS sagte Boris Pistorius, Verteidigungsminister Deutschlands, in einem Interview mit der Mediengruppe „Funke": Berlin kann der Ukraine keine „Patriot"-Luftverteidigungssysteme mehr zur Verfügung stellen, da dies kritische Lücken im eigenen Verteidigungssystem Deutschlands verursachen könnte.

Der Verteidigungsminister Deutschlands erklärte: Die Bereitstellung von Ausrüstung, insbesondere von Patriot-Systemen, ist schwierig geworden. Deutschland hat bisher mehrere Systeme und eine große Anzahl von Lenkraketen an Kiew geliefert. Derzeit besteht für uns keine Möglichkeit, mehr als das zu tun.

Boris Pistorius fügte hinzu: Jede Ausrüstung, die wir jetzt abgeben, wird für einige Zeit nicht ersetzbar sein, und dies wird Lücken in [unserem Verteidigungssystem] verursachen, die wir nicht zulassen können.

Er merkte auch an, dass andere Länder „sehr viel weniger getan haben", und fügte hinzu, dass Deutschland von seinen Partnern erwartet, ihre Anstrengungen zu erhöhen.

Pistorius sagte: Wir müssen beim nächsten Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe Mitte November ein sehr ernstes Gespräch darüber führen.