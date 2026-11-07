Fuad Hussein: Washington hat den Irak aufgefordert, seine Grenzübergänge zum Iran zu schließen

Nach Bericht der Nachrichtenagentur Mehr sagte Fuad Hussein, Außenminister des Irak, im Gespräch mit Al-Dschasira: Die aktuelle Lage deutet auf die Möglichkeit einer Wiederaufnahme des Krieges in der Region hin.

Er fügte hinzu: Der Irak hat aufgrund der Einstellung seiner Ölexporte durch die Straße von Hormus Verluste in Höhe von 60 Milliarden Dollar erlitten. Die irakischen Ölexporte durch die Straße von Hormus wurden nach Vereinbarungen mit Washington und Teheran wieder aufgenommen. Washington hat den Irak offiziell aufgefordert, alle seine Grenzübergänge zum Iran mit Ausnahme von zwei Übergängen zu schließen.

Er behauptete: Wir haben dem Iran gesagt, dass wir Freundschaft und Bündnis mit diesem Land begrüßen, aber seine Einmischung in unsere inneren Angelegenheiten nicht akzeptieren.

Er fügte hinzu: Wir verfügen über Informationen über die Nutzung irakischen Territoriums durch ausländische Parteien für Angriffe auf Nachbarländer.

Der Außenminister des Irak sagte zu den Beziehungen Bagdads zu Riad auch: Wir bemühen uns, unsere Meinungsverschiedenheiten mit Saudi-Arabien durch offenen Dialog zu lösen.