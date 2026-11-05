Haaretz: Israel ist zu einer verhassten Marke in der Welt geworden

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna schrieb die hebräischsprachige Zeitung „Haaretz" in ihrem heutigen Leitartikel, dass das zionistische Regime unter der Herrschaft von Benjamin Netanjahu zu einer „toxischen Marke" werde, von der man sich abwenden und Abstand nehmen müsse.

Diese Zeitung schrieb weiter: Die Ereignisse von gestern zeigten zwei besorgniserregende Beispiele für diesen Zustand. Erstens die Äußerungen des US-Präsidenten Trump, dass die Vereinigten Staaten von Amerika Ende des laufenden Kalenderjahres die Zahlung von Sicherheitshilfen in Höhe von 3,8 Milliarden Dollar an das zionistische Regime beenden würden.

Ebenso weist diese Zeitung darauf hin, dass die Ankündigung der Einstellung der Sicherheitshilfe an Israel, selbst wenn sie mit politischen Kalkülen erfolgt sei oder ein lächerliches Propagandamanöver darstelle, belege, dass das Ausmaß der Verwandlung Tel Avivs in ein verhasstes und toxisches Regime in den Augen der amerikanischen öffentlichen Meinung sehr hoch sei.

Haaretz fügt hinzu, dass der zweite Fall Europa betreffe, wo wahrscheinlich Klauseln zu den Regeln für den Beitritt zum europäischen Programm „Horizon" (dem größten weltweiten Programm zur Vergabe von Forschungsförderung, von dem Israel jahrzehntelang profitiert hat) hinzugefügt worden seien, die die Teilnahme dieses Regimes daran gefährden.

In dieser Klausel sei festgelegt, dass jedes Drittland, das eine Teilnahme an diesem Programm anstrebe, die Menschenrechte achten müsse, sein Verhalten nicht im Widerspruch zur Konvention der Vereinten Nationen über Völkermord stehen dürfe und es sich um die Förderung von Gleichheit und Gerechtigkeit bemühen müsse.

Diese Zeitung schrieb weiter: „Es ist kein Zufall, dass Trump am Tag der Zwischenwahlen in Amerika die Einstellung der Hilfen bekannt gab. Er weiß sehr wohl, dass Israel in der amerikanischen öffentlichen Meinung, selbst unter Republikanern, stark beschädigt ist, und die Distanzierung von der Gewährung von Hilfe an Israel politisch zu seinem Vorteil sein kann."

Haaretz fügt hinzu, dass Israel es sich nicht erlauben könne, Netanjahu im Amt des Premierministers zu halten. Denn er werde weiterhin die Isolation Israels vertiefen. Die Führer des Lagers des Wandels müssten alle Anstrengungen unternehmen, um ein Kabinett zu bilden, das einen anderen Weg einschlage und den aktuellen Prozess im zionistischen Regime verändere.