Berlin: Das Ergebnis der Kongresswahlen hängt mit der feindseligen Haltung Amerikas gegenüber Iran zusammen

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf die Nachrichtenagentur Al-Arabiya hoffte der deutsche Außenminister Johann Wadful heute, am Mittwoch, dass der „sehr entschiedene" Sieg der Demokraten bei den Zwischenwahlen in Amerika zu neuen Initiativen zur Beendigung der Konflikte im Nahen Osten (Westasien) und in der Ukraine führen könnte.

Der deutsche Außenminister sagte einen Tag, nachdem die amerikanischen Wähler den Trump unterstützenden Republikanern eine historische Niederlage zugefügt hatten: Die Demokratische Partei werde mit der Mehrheit in beiden Kammern des Kongresses wahrscheinlich eine politische Kursänderung in den Vereinigten Staaten anstreben.

Er fügte weiter hinzu, dass bei einer engen Zusammenarbeit zwischen den Vereinigten Staaten und Europa „eine neue Gelegenheit für den Beginn einer neuen Initiative" zur Beilegung der Konflikte entstehen könnte.

Dieser Minister merkte auch an, dass es scheine, dass die von Trump verhängten Zölle sowie die feindseligen Maßnahmen Amerikas gegen Iran zusammen mit den gestiegenen Lebenshaltungskosten zur Gestaltung des Ergebnisses der laufenden Wahlen beigetragen hätten.

Wadful sagte: Patriotismus bedeutet, diesen gemäßigten Strom gegen die Feinde der Demokratie zu verteidigen; das heißt gegen diejenigen, die Autoritarismus und Diktatur unterstützen.