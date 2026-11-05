Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna schrieb „Elizabeth Warren", ranghöchste demokratische Senatorin aus dem US-Bundesstaat Massachusetts, in einer auf dem sozialen Netzwerk X veröffentlichten Botschaft als Reaktion auf die schwere Niederlage der republikanischen Parteikollegen Trumps bei den Zwischenwahlen zum Kongress dieses Landes: Zur Erinnerung, Donald Trump ist der korrupteste Präsident in der Geschichte Amerikas.

Die ranghöchste demokratische Senatorin aus dem US-Bundesstaat Massachusetts hatte gestern auch erklärt: Vergessen Sie nicht, der Krieg von Donald Trump mit Iran hat dazu geführt, dass der Benzinpreis für Sie (das amerikanische Volk) in die Höhe geschossen ist.

Die veröffentlichten Ergebnisse der Wahlen in Amerika zeugen von einer entschiedenen Führung der Demokraten in beiden Kammern, dem Senat und dem Repräsentantenhaus dieses Landes.