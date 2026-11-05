Nachrichtenagentur Abna: Die Ergebnisse der Zwischenwahlen in Amerika zeugen von einer Veränderung des Kräftegleichgewichts in Washington und einer Schwächung der Position der Republikanischen Partei; eine Entwicklung, die die politischen Gleichungen der Regierung Donald Trump beeinflussen und die Kosten für die Fortsetzung der konfrontativen Politik dieses Landes, insbesondere gegenüber Iran, erhöhen kann.

Der Sieg der Demokraten im Rennen um den Senat und das Vorrücken dieser Partei im Repräsentantenhaus erfolgten unter Bedingungen, in denen die Leistung der Regierung Trump in den Bereichen Wirtschaft und Außenpolitik auf breite Kritik gestoßen ist. Aus dieser Sicht sind die Zwischenwahlen über den Wettbewerb um Kongresssitze hinaus als eine Art öffentliche Bewertung der Leistung des amerikanischen Präsidenten zu betrachten.

Der Krieg mit Iran; Trumps politische Achillesferse

Eine der wichtigsten Achsen der politischen Auseinandersetzung in Amerika sind die Folgen des Krieges mit Iran und seine wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Kosten. Die zunehmende Besorgnis über Energiepreise, der Druck auf den Lebensstandard der Haushalte und die Möglichkeit einer Ausweitung der Konflikte haben den Krieg von einer rein außenpolitischen Angelegenheit zu einem Problem gemacht, das das tägliche Leben der amerikanischen Bürger beeinflusst.

Trump kam mit dem Versprechen an die Macht, den inneren Interessen Amerikas Priorität einzuräumen und kostspielige Konflikte zu vermeiden; doch der Eintritt seiner Regierung in eine militärische Konfrontation mit Iran hat dieses Versprechen vor eine ernste Herausforderung gestellt. Unter solchen Bedingungen stellt ein Teil der amerikanischen Wähler die Frage, warum die finanziellen Ressourcen des Landes für einen Krieg ausgegeben werden sollten, der der Gesellschaft zusätzliche wirtschaftliche und sicherheitspolitische Kosten aufbürden kann.