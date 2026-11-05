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Scharfe Meinungsverschiedenheiten unter den Beamten der Trump-Regierung über den Umgang mit Iran

5 November 2026 - 10:11
News ID: 1886797
Source: ABNA
Scharfe Meinungsverschiedenheiten unter den Beamten der Trump-Regierung über den Umgang mit Iran

Ein amerikanisches Medium berichtete, dass die Beamten des Weißen Hauses scharfe Meinungsverschiedenheiten darüber haben, wie mit Iran umgegangen werden soll.

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf den Sender Al-Jazeera berichtete die Zeitung Wall Street Journal unter Berufung auf Quellen, die sie als informiert bezeichnete, dass eine Reihe von Beamten der Regierung von Trump, dem Präsidenten Amerikas, ihn zu neuen militärischen Angriffen gegen Iran drängen.

Dem Bericht dieses Mediums zufolge sind dagegen einige andere Beamte der amerikanischen Regierung der Überzeugung, dass Trump die militärischen Operationen gegen Iran beenden sollte.

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