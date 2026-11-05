Scharfe Meinungsverschiedenheiten unter den Beamten der Trump-Regierung über den Umgang mit Iran

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf den Sender Al-Jazeera berichtete die Zeitung Wall Street Journal unter Berufung auf Quellen, die sie als informiert bezeichnete, dass eine Reihe von Beamten der Regierung von Trump, dem Präsidenten Amerikas, ihn zu neuen militärischen Angriffen gegen Iran drängen.

Dem Bericht dieses Mediums zufolge sind dagegen einige andere Beamte der amerikanischen Regierung der Überzeugung, dass Trump die militärischen Operationen gegen Iran beenden sollte.