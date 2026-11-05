Niederlage der Republikaner — Nachbeben des Angriffs auf Iran; Trump wird schwächer werden

Alaeddin Borudscherdi, Mitglied der Kommission für nationale Sicherheit und Außenpolitik des Islamischen Konsultativrats, bezeichnete in einem Interview mit Blick auf die Niederlage der Republikaner bei den Wahlen in Amerika dieses Ereignis als des Glückwunsches an die iranische Nation würdig und betonte: Trump verdiente diese Niederlage, und ohne Zweifel ist dieses Ereignis eines der Nachbeben des Angriffs auf unser Land und wird weitere Folgen nach sich ziehen.

Borudscherdi erklärte, der Krieg sei dem iranischen Volk aufgezwungen worden, und sagte: Unser geliebter Imam wurde zum Märtyrer gemacht, die unschuldigen Kinder von Minab, die Menschen von Larestan und an verschiedenen Orten des islamischen Iran wurden zu Märtyrern gemacht; daher wurde das Herz des iranischen Volkes durch diese Niederlage wahrlich gekühlt, und die Menschen freuten sich über dieses Ereignis.

Er betonte, dass man freilich keinen wesensmäßigen Unterschied zwischen den Demokraten und den Republikanern Amerikas machen dürfe, und fügte hinzu: Wir betrachten die Demokraten und die Republikaner als zwei Seiten einer Münze. Amerika ist bekannt für seine arrogantistischen Eigenschaften und seine Geschichte der Verbrechen gegen die Menschheit, und dieses Wesen wird sich mit dem Wechsel der herrschenden Partei nicht verändern.

Das Mitglied der Kommission für nationale Sicherheit und Außenpolitik des Parlaments erklärte mit Blick auf die Geschichte der Verbrechen Amerikas in der Welt: Amerika ist das einzige Land, das die Atombombe eingesetzt und Hunderttausende unschuldiger Menschen in Hiroshima und Nagasaki massakriert hat. Amerika hat auch in verschiedenen Ländern der Welt zahlreiche Verbrechen begangen, die nicht mehr wiederholt werden müssen.

Borudscherdi merkte an: Daher muss man zwischen zwei Themen unterscheiden; die Niederlage Trumps bei den Wahlen ist ein Thema, zu dem man der großen iranischen Nation gratulieren muss, denn er verdiente eine solche Niederlage, und die Menschen freuten sich über dieses Ereignis, aber das Wesen der Republikaner und der Demokraten weist aus unserer Sicht keinen grundlegenden Unterschied zueinander auf.