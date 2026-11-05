Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna schrieb die iranische Vertretung in Wien am Mittwoch in einer auf einem sozialen Netzwerk veröffentlichten Botschaft: „Rafael Grossi hat erneut Besorgnis über die Bestände Irans an auf 60 Prozent angereichertem Uran geäußert, aber über die illegalen Bombardierungen der friedlichen, unter Safeguards stehenden Nuklearanlagen Irans geschwiegen."

In der Fortsetzung dieser Botschaft heißt es: „Diese aggressiven Handlungen zielen auch auf die Grundlagen des Völkerrechts, die Charta der Vereinten Nationen, den Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen (NVV) und die Satzung der Internationalen Atomenergiebehörde ab."

Die iranische Vertretung betonte unter Bezugnahme auf frühere Berichte der Behörde: „Grossi weiß sehr wohl, dass die Internationale Atomenergiebehörde jedes einzelne Gramm der Nuklearmaterialien Irans geprüft hat. Seine eigenen Berichte haben ebenfalls niemals eine Abweichung auch nur eines Gramms dieser Materialien verzeichnet."

In einem anderen Teil dieser Botschaft wird klargestellt: „Im Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen ist keine Obergrenze für das Anreicherungsniveau festgelegt, und niemand hat das Recht, willkürlich eine erfundene Obergrenze festzulegen."

Die iranische Vertretung stellte abschließend, den doppelten Ansatz des Generaldirektors der Behörde kritisierend, die Frage, warum er keine Besorgnis über die Anhäufung von Tonnen waffengrädigen Nuklearmaterials und Plutoniums weltweit, einschließlich in Ländern ohne Kernwaffen, äußert.

Grossi hatte zuvor in einem Gespräch mit dem Radiosender Karakol Kolumbien unter Wiederholung politischer Behauptungen über das friedliche Nuklearprogramm Irans behauptet, die durchgeführten Aktivitäten hätten einige besorgniserregende Dimensionen, und Teheran habe die Transparenz und den von der Behörde geforderten Zugang nicht vollständig gewährt.