Sardar Qaani: Die Widerstandsfront wird eine entschlossene Antwort auf das Glücksspiel Amerikas geben

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna betonte Brigadegeneral Ismail Qaani, Kommandeur der Quds-Truppe der Islamischen Revolutionsgarde, während er vor den Fehlkalkulationen Amerikas warnte, die Einheit der Widerstandsfront in verschiedenen Bereichen und sagte: „Die unbesonnenen amerikanischen Führer sollten, um keinen groben Berechnungsfehler zu begehen, wissen, dass heute der gesamte Widerstand eine einzige Front mit Einheit der Sphären ist. Berechnen Sie daher die Tiefe der Front nicht anhand der Reichweite der Waffen, fügen Sie die Tiefe des Widerstands hinzu, sonst wird es zu einem Krieg mit Waffen in Hormus und der Befreiung von Bab al-Mandab durch den Widerstand kommen."

Er betonte unter Bezugnahme auf die Rolle Netanjahus beim Beginn des Krieges Amerikas gegen Iran und dessen Folgen in der Straße von Hormus und Bab al-Mandab: „Der narzisstische Präsident Amerikas begann das Glücksspiel des Krieges mit Iran, indem er den trügerischen Worten Netanjahus vertraute, und das Ergebnis war der Verkauf des 250-jährigen Ansehens Amerikas und der Verlust der Straße von Hormus. Durch die Hartnäckigkeit in Hormus zwang die Widerstandsfront Amerika intelligent den Verlust von Bab al-Mandab auf, und nach der Botschaft des Obersten Führers, wenn Amerika sein glücksspielartiges Verhalten im Krieg fortsetzt, wird die gefestigte Widerstandsfront mit klugen Berechnungen sowohl an der Oberfläche als auch in der Tiefe in der Lage sein, Amerika grundlegende Schläge zu versetzen."