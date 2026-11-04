Laut einem Bericht der ABNA-Nachrichtenagentur unter Berufung auf den Nachrichtensender CBS besiegte «Ilhan Omar», amtierende Abgeordnete der Demokratischen Partei im US-Repräsentantenhaus, bei den Wahlen im fünften Wahlbezirk des Bundesstaates Minnesota John Nigel, den republikanischen Kandidaten.

Omar vertritt seit 2019 den fünften Wahlbezirk von Minnesota. Dieser Bezirk umfasst die Stadt Minneapolis und ihre nähere Umgebung und gilt als einer der Bezirke in Amerika, die am stärksten zur Demokratischen Partei neigen.

John Nigel, der republikanische Rivale Omars, hatte zuvor bei der Staatspolizei von Minnesota gedient und in seinem Wahlkampf Themen wie die Verbesserung der Gesundheitsversorgung und die Stärkung der Grenzsicherheit betont.

Ilhan Omar, geboren am 3. Oktober 1982 (11. Mehr 1361) in Somalia, wanderte in ihrer Kindheit zusammen mit ihrer Familie als Flüchtling nach Amerika ein. Sie gelangte bei den Wahlen 2018 ins Repräsentantenhaus und begann ihre Tätigkeit im Januar 2019. Omar ist die erste Frau somalischer Herkunft und eine der ersten beiden muslimischen Frauen, die ins US-Repräsentantenhaus gelangt sind.