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Die Mehrheit im US-Senat ging an die Demokraten

4 November 2026 - 10:43
News ID: 1886434
Source: ABNA
Die Mehrheit im US-Senat ging an die Demokraten

Durch neue Siege in wichtigen US-Bundesstaaten ging die Mehrheit im Senat dieses Landes an die Demokraten.

Laut einem Bericht der ABNA-Nachrichtenagentur unter Berufung auf Al-Dschasira gelang es den Demokraten bei den Zwischenwahlen in Amerika, 51 Sitze im Senat von 100 Sitzen zu gewinnen.

Somit ging die Mehrheit im Senat nach den Siegen der Demokraten in den Bundesstaaten Iowa, North Carolina, South Carolina, Ohio und Texas an die Demokraten.

In den veröffentlichten vorläufigen Ergebnissen der Zwischenwahlen in Amerika gelang es den Demokraten, 154 Sitze im Repräsentantenhaus zu gewinnen.

Dies während die Zahl der Sitze der Republikaner 96 erreicht.

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