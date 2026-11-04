Die Mehrheit im US-Senat ging an die Demokraten

Laut einem Bericht der ABNA-Nachrichtenagentur unter Berufung auf Al-Dschasira gelang es den Demokraten bei den Zwischenwahlen in Amerika, 51 Sitze im Senat von 100 Sitzen zu gewinnen.

Somit ging die Mehrheit im Senat nach den Siegen der Demokraten in den Bundesstaaten Iowa, North Carolina, South Carolina, Ohio und Texas an die Demokraten.

In den veröffentlichten vorläufigen Ergebnissen der Zwischenwahlen in Amerika gelang es den Demokraten, 154 Sitze im Repräsentantenhaus zu gewinnen.

Dies während die Zahl der Sitze der Republikaner 96 erreicht.