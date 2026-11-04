Trumps Eingeständnis: Der Krieg gegen Iran war einer der Faktoren für die Wahlniederlage

Laut einem Bericht der ABNA-Nachrichtenagentur berichtete der Sender CBS News unter Berufung auf Trump: Ich glaube, die Demokraten neigen dazu, mit mir zusammenzuarbeiten, andernfalls werde ich alles mit einem Veto belegen.

Er sagte auch, indem er seine früheren Positionen zum Krieg gegen Iran wiederholte: Der Krieg mit Iran wird enden, wenn ich entscheide und sage, dass er beendet ist.

Trump sagte unter Hinweis auf den Sender Fox News: Diese Niederlagen betreffen diesen Sender, da er oppositionelle demokratische Persönlichkeiten einlud!

Er gestand ein: Ich glaube, die Iran-Akte war einer der Faktoren für die Niederlage der Republikaner, aber die Amerikaner sind sich der Bedeutung unseres Vorgehens in dieser Hinsicht bewusst! Unsere Mission gegenüber Iran ist nicht beendet, und wir können in dieser Hinsicht Maßnahmen ergreifen oder nicht.

Trump sagte, um die schwere Last der Wahlniederlage zu verringern: Ich betrachte die Wahlergebnisse nicht als persönliche Niederlage für mich. Ich akzeptiere die Ergebnisse aller Wahlkämpfe und gratuliere den Demokraten.

Auch die Website des Senders CNN berichtete, dass, während die Wähler am Dienstagabend Donald Trump, dem Präsidenten Amerikas, einen schweren Wahldämpfer versetzten, er als Reaktion auf diese Entwicklungen in sozialen Netzwerken bekannt gab, dass er beabsichtige, ein „politischer Kommentator" zu werden.

Trump schrieb in einer Nachricht im sozialen Netzwerk Truth Social: Ich beabsichtige, ein politischer Kommentator zu werden und mich zu den Gründen für die Siege und Niederlagen dieser Kandidaten zu äußern, sowohl zu den positiven als auch zu den negativen Aspekten.