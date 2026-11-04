Neue Behauptung des Dschulani-Regimes gegen die libanesische Hisbollah

Laut einem Bericht der ABNA-Nachrichtenagentur unter Berufung auf An-Naschra behauptete das Innenministerium Syriens, das seine Bemühungen zur Anstiftung von Unruhe gegen die libanesische Hisbollah fortsetzt, dass die Generaldirektion für Nachrichtendienste dieses Landes in Zusammenarbeit mit den Kräften der inneren Sicherheit einen terroristischen Plan vereitelt habe, der auf die Raffinerie von Homs abzielte.

Das terroristische Dschulani-Regime behauptet, eine mit der Hisbollah verbundene Zelle habe hinter diesem Plan gestanden.

In der Erklärung dieses Ministeriums heißt es, die Sicherheitsoperation habe zur Festnahme von Mitgliedern der an diesem Plan beteiligten Zelle und zur Entdeckung von Sprengstoffen geführt, die sich in ihrem Besitz befanden und für den Einsatz bei dem Angriff auf die Raffinerie vorbereitet worden waren.

Das Dschulani-Regime ist seit einiger Zeit aktiv, um Unruhe gegen die libanesische Hisbollah zu schüren und eine Krise in den Beziehungen zwischen Syrien und dem Libanon zu schaffen.

Die Medienabteilung der libanesischen Hisbollah wies die in der Erklärung der inneren Sicherheitskräfte Dschulanis erhobenen Anschuldigungen über die Verbindung einer „behaupteten Zelle" mit dieser Partei vollständig zurück.

Die Hisbollah betonte, dass sie keinerlei Präsenz oder Verbindung auf syrischem Boden und keine Verbindung zu Aktivitäten habe, die die Sicherheit und Stabilität Syriens stören.

Die Hisbollah betonte: Die Hauptausrichtung der Hisbollah ist die Konfrontation mit dem israelischen Feind, der seine Aggressionen gegen den Libanon und Syrien und die Besetzung von Teilen des Territoriums dieser beiden Länder fortsetzt. Die Konfrontation mit diesem Feind und seinen expansionistischen Plänen muss oberste Priorität sein, und die Bemühungen und Positionen müssen auf diesem Weg vereint werden, anstatt von Anschuldigungen begleitet zu werden, die nichts außer der Sicherung israelischer Interessen zur Folge haben.

Bereits zuvor hatten die Sicherheitsorgane des Dschulani-Regimes die libanesische Hisbollah im Zusammenhang mit dem Angriff auf die Raffinerie von Homs in diesem Land beschuldigt. Diese Organisation behauptete, eine mit der libanesischen Hisbollah verbundene Zelle habe bei diesem Plan eine Rolle gespielt.