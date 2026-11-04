Bürgermeister von New York: Die politischen Veränderungen in Amerika haben gerade erst begonnen

Laut einem Bericht der ABNA-Nachrichtenagentur sprach «Zohran Mamdani», der Bürgermeister von New York, in einem Interview mit dem Magazin Wired über die Veränderung der politischen Atmosphäre dieses Landes.

Er sagte: Jetzt fühlt sich eine andere Atmosphäre an, und betonte, dass die neuen politischen Veränderungen gerade erst begonnen haben und die Fortsetzung dieses Weges mehr Anstrengungen erfordert.

Diese Äußerungen erfolgten zu einer Zeit, in der die Ergebnisse der Zwischenwahlen vom 3. November 2026 (12. Aban 1405) vom Vordringen der Demokraten in den Kongressrennen zeugen und die Medien über die Übernahme der Mehrheit im Repräsentantenhaus durch diese Partei berichtet haben.

Mamdani gewann die Bürgermeisterwahl von New York im November 2025 und begann am 1. Januar 2026 seine Tätigkeit als Bürgermeister. Er hatte in seiner Siegesrede vom Beginn einer neuen Ära in der Politik New Yorks gesprochen.