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Generalmajor Resai: Die Antwort Amerikas auf die Forderungen Irans war nicht überzeugend

4 November 2026 - 10:42
News ID: 1886429
Source: ABNA
Generalmajor Resai: Die Antwort Amerikas auf die Forderungen Irans war nicht überzeugend

Der Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrates sagte: Die Antwort Amerikas auf die Rechte und Forderungen Irans war nicht überzeugend, und sie müssen die sieben Bedingungen Irans vollständig und klar beantworten und sie erfüllen.

Laut einem Bericht der ABNA-Nachrichtenagentur schrieb Generalmajor Mohsen Resai, Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrates, in einem in einem sozialen Netzwerk veröffentlichten Beitrag: Die Antwort Amerikas auf die Rechte und Forderungen Irans war nicht überzeugend.

Er fügte hinzu: Die Amerikaner müssen die sieben Bedingungen Irans vollständig und klar beantworten und sie erfüllen.

Der Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrates betonte: Nur bei vollständiger Erfüllung dieser Bedingungen wird die Straße von Hormus geöffnet.

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