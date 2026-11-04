Generalmajor Resai: Die Antwort Amerikas auf die Forderungen Irans war nicht überzeugend

Laut einem Bericht der ABNA-Nachrichtenagentur schrieb Generalmajor Mohsen Resai, Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrates, in einem in einem sozialen Netzwerk veröffentlichten Beitrag: Die Antwort Amerikas auf die Rechte und Forderungen Irans war nicht überzeugend.

Er fügte hinzu: Die Amerikaner müssen die sieben Bedingungen Irans vollständig und klar beantworten und sie erfüllen.

Der Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrates betonte: Nur bei vollständiger Erfüllung dieser Bedingungen wird die Straße von Hormus geöffnet.