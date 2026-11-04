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Ghalibaf: Verrat am Willen des amerikanischen Volkes wird ein Albtraum für Washington sein

4 November 2026 - 10:42
News ID: 1886428
Source: ABNA
Ghalibaf: Verrat am Willen des amerikanischen Volkes wird ein Albtraum für Washington sein

Der Vorsitzende des Islamischen Konsultativrates schrieb: Wenn die Regierung der Vereinigten Staaten den allgemeinen Willen ihres Volkes verrät, um internationalen Herren und Erpressern zu dienen, wird sie erkennen, dass unser „Nein" mit einem Albtraum einhergeht.

Laut einem Bericht der ABNA-Nachrichtenagentur schrieb Mohammad Bagher Ghalibaf als indirekte Reaktion auf die Ergebnisse der US-Wahlen, unter Hinweis auf den allgemeinen Willen des Volkes dieses Landes gegen den Krieg, eine deutliche Warnung an die kriegstreiberische Politik der US-Regierung und in einer Nachricht auf seinem persönlichen Social-Media-Konto: Ob aus Gewissen oder unter dem Druck der Lebenshaltungskosten, das amerikanische Volk hat dem Krieg „Nein" gesagt, und wir bestätigen diese Botschaft ebenfalls.

Ghalibaf fügte hinzu: Wenn die US-Regierung den allgemeinen Willen ihres Volkes verrät, um internationalen Herren und Erpressern zu dienen, wird sie erkennen, dass unsere Antwort zu einem Albtraum für die US-Regierung werden wird.

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