Ghalibaf: Verrat am Willen des amerikanischen Volkes wird ein Albtraum für Washington sein

Laut einem Bericht der ABNA-Nachrichtenagentur schrieb Mohammad Bagher Ghalibaf als indirekte Reaktion auf die Ergebnisse der US-Wahlen, unter Hinweis auf den allgemeinen Willen des Volkes dieses Landes gegen den Krieg, eine deutliche Warnung an die kriegstreiberische Politik der US-Regierung und in einer Nachricht auf seinem persönlichen Social-Media-Konto: Ob aus Gewissen oder unter dem Druck der Lebenshaltungskosten, das amerikanische Volk hat dem Krieg „Nein" gesagt, und wir bestätigen diese Botschaft ebenfalls.

Ghalibaf fügte hinzu: Wenn die US-Regierung den allgemeinen Willen ihres Volkes verrät, um internationalen Herren und Erpressern zu dienen, wird sie erkennen, dass unsere Antwort zu einem Albtraum für die US-Regierung werden wird.