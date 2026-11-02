El-Baradei: Ein erneuter Angriff der USA auf den Iran ist reiner Wahnsinn

Laut einem Bericht der internationalen Gruppe der Nachrichtenagentur ABNA warnte Mohammed El-Baradei, ehemaliger Generaldirektor der IAEO, in Reaktion auf die Möglichkeit einer Wiederaufnahme militärischer Angriffe der USA gegen den Iran, dass jeder neue Angriff Washingtons auf Teheran nichts außer der Ausweitung von Gewalt und Zerstörung zur Folge haben werde.

El-Baradei betonte in einer Mitteilung: Jeder weitere Angriff der USA auf den Iran ist reiner Wahnsinn und wird nur zu mehr Gewalt und Zerstörung führen; unsere Region, insbesondere, wird einen hohen Preis für eine solche Maßnahme zahlen.

Er forderte auch diejenigen, die Einfluss und Wirkung auf den US-Präsidenten Donald Trump haben, auf, ihn zu überzeugen, von jeglicher neuen militärischen Maßnahme gegen den Iran abzusehen.

El-Baradei, der von 1997 bis 2009 die Leitung der IAEO innehatte, hat in den vergangenen Jahren wiederholt vor den Folgen militärischer Spannungs schaffung gegen den Iran gewarnt.

Im Zuge der Krisen im Zusammenhang mit dem iranischen Nuklearprogramm hatte er die Notwendigkeit betont, Meinungsverschiedenheiten auf dem Wege der Diplomatie zu lösen und die militärische Option zu vermeiden.