Trumps Wut über die aktuelle Lage; der US-Präsident sucht einen Sündenbock

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA berichtete das Magazin The Atlantic unter Berufung auf Berater des US-Präsidenten, dass er seine Freunde über die Leistung von Pete Hegseth, dem Kriegsminister der USA, und dem Vorsitzenden des Vereinigten Generalstabs dieses Landes befragt.

Dem Bericht zufolge fragt Trump in der Regel eine Gruppe seiner Freunde nach ihrer Meinung, bevor er über die Ernennung oder Entlassung amerikanischer Beamter entscheidet.

Der enge Kreis um Trump erklärte ebenfalls, dass Hegseth in Bezug auf die Realität auf dem Schlachtfeld des Krieges mit dem Iran nicht offen war und Trump Dinge sagte, die er hören wollte.

Amerikanische Beamte betonten in einem Gespräch mit The Atlantic, dass Trump wütend darüber ist, dass ihre Botschaften nicht richtig an die Menschen gelangen und nicht die nötige Wirkung haben, und betrachtet den Krieg mit dem Iran als Teil der Faktoren seiner politischen Sackgasse. Er sucht einen Sündenbock und wählt diesen aus den Beamten aus, die behauptet hatten, der Krieg mit dem Iran werde schnell und effektiv sein.

Vertraute Trumps sagten auch, es bestehe die Hoffnung, dass allein die Drohungen gegen den Iran dieses Land an den Verhandlungstisch zurückbringen würden!