Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA behauptete Kaja Kallas, die Außenpolitikbeauftragte der Europäischen Union, heute am Sonntag unter Wiederholung ihrer russophoben Positionen in einem Interview mit Bloomberg: Russland greift in der Ukraine Zivilisten an. Die russischen Streitkräfte haben auf dem Schlachtfeld keinen besonderen Vormarsch!

Die Außenpolitikbeauftragte der EU behauptete dann: Was sie stattdessen tun, ist die Eskalation der Angriffe gegen Zivilisten und zivile Infrastruktur! ... (Die Anwesenheit) Lawrows beim G20-Treffen war nicht konstruktiv. Er sagte, Putin werde mit Selenskyj konsultieren, wenn Selenskyj nach Moskau komme. Das ist nicht der Weg.

Diese europäische Beamtin behauptete: Es gibt viele neutrale Orte, an denen sie sich treffen können. Wenn Putin ernsthaft ist, muss er zuerst das Töten von Zivilisten einstellen! ... Russland hofft, einen Riss (in den Positionen der westlichen Länder) zu sehen. Sie warten darauf, dass der Westen ihnen etwas anbietet.