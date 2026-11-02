  1. Home
  2. Perkhidmatan
  3. Europa

Wiederholung der russophoben Positionen der EU-Außenpolitikbeauftragten

2 November 2026 - 09:27
News ID: 1885484
Source: ABNA
Wiederholung der russophoben Positionen der EU-Außenpolitikbeauftragten

Die Außenpolitikbeauftragte der Europäischen Union behauptete unter Wiederholung ihrer russophoben Positionen, dass, wenn Putin (bezüglich der Konsultationen mit Selenskyj) ernsthaft sei, er zuerst die Angriffe auf Zivilisten einstellen müsse!

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA behauptete Kaja Kallas, die Außenpolitikbeauftragte der Europäischen Union, heute am Sonntag unter Wiederholung ihrer russophoben Positionen in einem Interview mit Bloomberg: Russland greift in der Ukraine Zivilisten an. Die russischen Streitkräfte haben auf dem Schlachtfeld keinen besonderen Vormarsch!

Die Außenpolitikbeauftragte der EU behauptete dann: Was sie stattdessen tun, ist die Eskalation der Angriffe gegen Zivilisten und zivile Infrastruktur! ... (Die Anwesenheit) Lawrows beim G20-Treffen war nicht konstruktiv. Er sagte, Putin werde mit Selenskyj konsultieren, wenn Selenskyj nach Moskau komme. Das ist nicht der Weg.

Diese europäische Beamtin behauptete: Es gibt viele neutrale Orte, an denen sie sich treffen können. Wenn Putin ernsthaft ist, muss er zuerst das Töten von Zivilisten einstellen! ... Russland hofft, einen Riss (in den Positionen der westlichen Länder) zu sehen. Sie warten darauf, dass der Westen ihnen etwas anbietet.

Your Comment

You are replying to: .
captcha