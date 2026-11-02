Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Sputnik schrieb Kirill Dmitrijew, Sonderbeauftragter des russischen Präsidenten für Investitionen und wirtschaftliche Zusammenarbeit mit dem Ausland und Leiter des Russischen Direktinvestitionsfonds, in Reaktion auf die Nachricht über die Plünderung von Geschäften in der deutschen Stadt Frankfurt während der Proteste gegen die gestiegenen Lebenshaltungskosten im sozialen Netzwerk X: Wie erwartet bedeuten die hohen Energiepreise in der EU aufgrund der verantwortungslosen Ablehnung von russischem Gas Deindustrialisierung, Unruhen und Plünderungen.

Der Sonderbeauftragte des russischen Präsidenten fügte weiter hinzu: Dieser Ursache-Wirkungs-Zusammenhang ergibt sich auch aus einer selbstzerstörerischen Einwanderungspolitik und der hartnäckigen Weigerung, Fehler zu korrigieren.

Unterdessen wurden während der Proteste in der vergangenen Nacht in Deutschland, insbesondere in Frankfurt, Geschäfte geplündert.

Auf den veröffentlichten Bildern dieser Ereignisse betreten Personen mit verdeckten Gesichtern Geschäfte mit zerbrochenen Schaufenstern und nehmen die vorhandenen Waren mit.

Diese Proteste in Deutschland wurden gegen Diskriminierung und soziale Spaltung abgehalten.

Zuvor waren ähnliche Bilder aus Frankreich übertragen worden, wo Luxusgeschäfte dieses Landes von Demonstranten geplündert wurden.