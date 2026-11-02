Persönliche Angriffe und falsche Behauptungen; der Ansatz der Republikaner in den letzten Tagen des Wettbewerbs

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA berichtete die Zeitung The New York Times, dass die Kandidaten der Republikanischen Partei in den letzten Tagen des Wahlkampfs ihre persönlichen Angriffe und falschen Behauptungen gegen ihre Rivalen verschärft haben; ein Ansatz, der unter Bedingungen wachsender Unzufriedenheit über die Teuerung und sinkender Popularität Donald Trumps verfolgt wird.

Wie diese Zeitung schreibt, kopieren viele republikanische Kandidaten den politischen Stil Trumps; einen Stil, der die Grenzen akzeptabler Rede in der amerikanischen Politik verändert hat. Während diese Angriffe innerhalb der Partei keine breite Reaktion hervorriefen, haben einige Republikaner Besorgnis über ihre Folgen geäußert.

Jeff Flake, ehemaliger republikanischer Senator des Bundesstaates Arizona und Kritiker Trumps, beschrieb diesen Prozess als «entsetzlich» und sagte, die politische Rhetorik der Republikaner habe ein neues Niveau an Dreistigkeit und Beleidigung erreicht.

Besorgnis über die Reaktion gemäßigter Wähler

Politische Beobachter haben gewarnt, dass diese Strategie gemäßigte Wähler, die solche Rhetorik als extremistisch und beleidigend betrachten, von den Republikanern entfernen könnte; obwohl sie die Wählerbasis dieser Partei mobilisieren kann.

Die New York Times erwähnte auch persönliche Angriffe der Demokraten auf die Republikaner, einschließlich der Beschuldigung der Korruption, schrieb aber, dass die Intensität der Angriffe der Republikaner bei den aktuellen Wahlen auffälliger war.

Begrenzte Proteste innerhalb der Republikanischen Partei

Flake betrachtete die Verbreitung dieser Rhetorik als Ergebnis einer Kombination aus Verzweiflung in der Partei und Nachahmung Trumps. In einigen Wettbewerben haben Republikaner auch gegen aggressive Werbung protestiert.

Susan Collins, republikanische Senatorin des Bundesstaates Maine, forderte die Einstellung der Ausstrahlung eines Radiospots gegen ihren demokratischen Rivalen, der auf ihr Thema der Kinderlosigkeit hingewiesen hatte.

Islamfeindliche Angriffe in den Wettbewerben in Michigan

Diese Zeitung befasste sich auch mit islamfeindlichen Angriffen auf Abdulsaid, den demokratischen Kandidaten im Bundesstaat Michigan, und schrieb, dass die Demokraten besorgt über die Auswirkung dieser Angriffe auf den sensiblen Wettbewerb um die Kontrolle des Senats sind.

Die New York Times verwies in diesem Zusammenhang auf die Wahlen von 2008, bei denen John McCain, der republikanische Präsidentschaftskandidat, als Reaktion auf islamfeindliche Äußerungen einer Frau gegen Barack Obama seinen demokratischen Rivalen verteidigt hatte.