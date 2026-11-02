Israelischer General: Ein erneuter Angriff auf den Iran ist unter den derzeitigen Umständen nutzlos

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Russia Today erklärte «Elieser Marum», ehemaliger Kommandeur der Marine des israelischen Regimes und Forscher am Begin-Sadat-Zentrum für strategische Studien, in einem Interview mit dem Radio 103FM dieses Regimes, dass jeder neue Angriff auf den Iran keine greifbaren Ergebnisse in der Nuklearakte dieses Landes bringen werde.

Er betonte, dass es sei denn, es lägen genaue Informationen über eine bevorstehende Bewegung Irans in Richtung des Besitzes von Atomwaffen vor. Unter den derzeitigen Umständen sollte kein weiterer Angriff gegen den Iran durchgeführt werden.

Marum sagte dazu: «Meiner Meinung nach wird der Schaden eines solchen Angriffs größer sein als sein Nutzen, und derzeit empfehle ich den Angriff nicht.»

Dieser ehemalige Militärbeamte des israelischen Regimes wies auch auf die Bedeutung der Nuklearakte für Teheran hin und erklärte, dass der Iran dieses Thema als einen Haupttrumpf in der Hand halte und nicht darauf verzichten werde.

Er warnte weiter, dass sogar ein begrenzter Angriff der USA von einer Reaktion Irans gegen Brennstoff- und Energieanlagen begleitet werden könnte; eine Maßnahme, die seiner Aussage nach zu einem Anstieg der weltweiten Energiepreise und einer schwierigeren Beendigung der Konfrontation führen könnte.