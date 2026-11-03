Analyse der New York Times zu Tausenden Reden Trumps: vulgär, sinnlos und widersprüchlich

Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, zeigt die von der New York Times veröffentlichte Analyse unter Verwendung künstlicher Intelligenz und der Untersuchung von mehr als 6500 Reden und Stellungnahmen des US-Präsidenten Donald Trump seit dem vergangenen Jahr bis jetzt, dass seine Redeweise im Vergleich zu der Zeit, als er 2016 erstmals als Kandidat für die Präsidentschaftswahlen antrat, vulgärer und weniger zusammenhängend geworden ist.

Laut diesem Bericht war die Untersuchung von Trumps Äußerungen bei Wahlkampfveranstaltungen und im Weißen Haus in den meisten Fällen erstaunlich und wirft viele Fragen hinsichtlich des Einflusses seines hohen Alters und seiner geistigen Stabilität in diesen Reden auf.

Die New York Times fügte hinzu, dass die Ergebnisse dieser Untersuchung zeigen, dass Trump manchmal vergesslich zu sein scheint und seine Worte wiederholt. Im Vergleich zu seiner ersten Kandidatur für die Präsidentschaft im Jahr 2016 ist er gesprächiger geworden, verwendet häufiger vulgäre Ausdrücke und neigt stärker zu Verallgemeinerungen.

Trumps lange Reden wirken in vielen Fällen chaotischer und zusammenhangsloser. Er macht Äußerungen, die die Anwesenden verwirren und sie zu der Frage veranlassen, was genau er meint, oder sagt Worte, die seinem eigentlichen Ziel zu widersprechen scheinen.

Zum Beispiel sagte Trump im neuen Festsaal des Weißen Hauses: Nur jemand, der spanischer Abstammung ist, kann einen Sturz von der Kante überleben! Oder er sprach den Namen der Straße von Hormus falsch aus und nannte sie „Straße der Hormone".

Er sagte bei einer großen Kundgebung, die kürzlich im Bundesstaat Tennessee stattfand, mit Verwunderung: Ich kann die dümmsten Dinge sagen, und ihr klatscht für mich und sagt: Wir lieben dich sehr.