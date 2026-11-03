Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, enthüllte die Website Drop Site News, dass die Prüfung der Registrierungsdokumente ausländischer Agenten zeigt, dass Abigail Ransom, die Sprecherin des Wahlkampfs von Mike Rogers, dem republikanischen Kandidaten, und Jesse Stocks, eines der Mitglieder seines Wahlkampfteams, beim US-Justizministerium Aktivitäten im Interesse des Kabinetts des zionistischen Regimes registriert haben.

Laut diesem Bericht haben sie über die Firma Convergence Media im Rahmen des Havas-Media-Netzwerks als Teil eines 46,5-Millionen-Dollar-Vertrags mit dem Kabinett des zionistischen Regimes agiert. Das Ziel dieser Aktivitäten sei die Förderung positiver Ansichten über das Regime über Online-Plattformen und die Einbeziehung israelfreundlicher Inhalte in KI-Modelle.

Zuvor war ebenfalls berichtet worden, dass die zionistische Lobby in Amerika Millionen von Dollar für die Niederlage von Rogers' Rivalen, nämlich Abdurrahman al-Sayed, einem muslimischen und antiisraelischen Kandidaten der Demokraten im Bundesstaat Michigan, ausgegeben hatte.