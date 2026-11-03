Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, forderte der US-Präsident Donald Trump in einem Interview mit Fox News seine Anhänger auf, an den Wahlen teilzunehmen und für republikanische Kandidaten zu stimmen.

Er bat seine Anhänger, sich vorzustellen, dass sein Name ebenfalls auf dem Stimmzettel stehe.

Der US-Präsident wies darauf hin, dass das Wahlergebnis die Arbeit seiner Regierung beeinflussen könne, und fügte hinzu: „In gewisser Weise ist es tatsächlich so; denn wenn die Republikaner verlieren, könnten meine Errungenschaften verloren gehen."

Trump betonte weiter die Notwendigkeit der Beteiligung der Anhänger der Republikanischen Partei und erklärte: „Wenn unsere Anhänger wählen, werden wir mit großem Abstand gewinnen."

Die Zwischenwahlen zum US-Kongress finden am Dienstag, dem 12. Aban 1405 (3. November 2026), statt. Bei diesen Wahlen werden alle Sitze im Repräsentantenhaus und ein Teil der Sitze im US-Senat zur Abstimmung gestellt. Das Wahlergebnis kann die Zusammensetzung des Kongresses und damit die Möglichkeit zur Vorantreibung der Gesetzgebungsprogramme der Trump-Regierung beeinflussen.