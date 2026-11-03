Warnung eines israelischen Beamten vor der Anstiftung eines Krieges gegen Iran

Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, wies die hebräische Zeitung „Maariv" unter Berufung auf Ehud Barak, den ehemaligen Premierminister des zionistischen Regimes, auf die Ausweitung der Bedrohungen gegen Iran hin und betonte, dass die Motive für den Beginn einer weiteren Militäroperation nicht allein aus israelischen Sicherheitserwägungen stammen.

Barak betonte, dass Netanjahu versuche, das zionistische Regime in einen Krieg zu ziehen. Das Problem sei, dass dies, wenn es ihm nicht gelinge, schwerwiegende Folgen haben werde und dieser Schritt zur Stärkung Irans führen werde.

Er fügte hinzu: Was besorgniserregend sei, sei, dass dies zum Machterhalt geschehe. Es gebe keine Informationen, die ein sofortiges Vorgehen gegen Iran vor der Bildung eines Kabinetts in den nächsten 6 oder 8 Wochen erforderlich machen würden.

Barak wies auch darauf hin: Ein solcher künstlicher Krieg schaffe in Israel einen Ausnahmezustand und störe den üblichen Vereidigungsprozess der Knesset-Mitglieder erheblich. In Kriegszeiten habe das Kabinett die Befugnis, ein Versammlungsverbot zu erlassen. Ein im Voraus geplantes Ereignis, das aus iranischer Sicht als legitimes Ziel gelte, könne die Vereidigungszeremonie der Knesset-Mitglieder annullieren. Dies könne eine Welle von Forderungen nach Bildung eines Einheitskabinetts auslösen und den Gang der Dinge erheblich stören.