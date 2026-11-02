75 Luft- und Raketenangriffe Saudi-Arabiens auf den Jemen in den letzten 24 Stunden

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al-Masirah erklärte Brigadegeneral Yahya Sari, Sprecher der jemenitischen Streitkräfte: Die Luftwaffe Saudi-Arabiens führte in den letzten 24 Stunden mit F-15- und Typhoon-Kampfflugzeugen, die von den Stützpunkten Khamis Mushait und Taif starteten, 75 Luft- und Raketenangriffe auf zivile Ziele in den Provinzen Saada, Taiz, Amran, Ibb, Dhamar, Lahij, Hodeidah und Al-Dschauf durch.

Yahya Sari fügte in einer in sozialen Netzwerken veröffentlichten Mitteilung hinzu: Außerdem wurden Raketenangriffe auf den Jemen aus der Region Dschisan im Süden Saudi-Arabiens durchgeführt, die zur Tötung und Verletzung einer Reihe von Zivilisten führten.

Nach Angaben des Sprechers der jemenitischen Streitkräfte beläuft sich die Gesamtzahl der Luft- und Raketenangriffe Saudi-Arabiens seit Beginn der Eskalation der Spannungen gegen den Jemen auf 3830.