Mochber: Abschreckung ohne Grenzen; die Geographie der iranischen Antwort hat sich verändert

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA erklärte Mohammad Mochber, Berater und Assistent des Obersten Führers, auf seiner persönlichen Seite in einem der sozialen Netzwerke unter Bezugnahme auf die jüngste Anweisung des Obersten Führers über eine geographisch uneingeschränkte Antwort auf jeden feindlichen Angriff: Die Verteidigungsdoktrin Irans befindet sich in rascher Entwicklung; selbstverständlich bestimmt die Geographie der Bedrohung nicht mehr die Geographie der Antwort.

Er fügte hinzu: Die Neudefinition des Abschreckungsumfangs hat den regionalen Rahmen überschritten, und Ursprung, Ausmaß und Ort des Auftretens der Bedrohung stellen keine Einschränkung für die Abschreckungskalkulationen Irans dar.