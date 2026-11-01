Gargasch wir wollen keinen neuen Runde der Konfrontation erleben

Laut der Abna-Nachrichtenagentur unter Berufung auf Sky News drückte Anwar Gargasch diplomatischer Berater des Präsidenten der VAE am Sonntag die Hoffnung aus dass in Bezug auf den Krieg im Nahen Osten eine diplomatische Öffnung erreicht wird

Gargasch sagte während des jährlichen Manama-Dialogtreffens in der Hauptstadt Bahrain wir hoffen dass eine diplomatische Öffnung erreicht wird wir wollen keinen weiteren Runde der Konfrontation erleben Dennoch sind wir wie wir bei früheren Anlässen gezeigt haben auf das schlimmste Szenario vorbereitet

Der diplomatische Berater des Präsidenten der VAE behauptete das Vertrauen in Iran sei erschüttert der Verkehr in der Straße von Hormus müsse zum Zustand vor dem 28. Februar zurückkehren

Er sagte weiter dass die Sicherheit der Mitgliedsländer des Golf-Kooperationsrates miteinander verbunden ist und alles was eines dieser Länder beeinflusst auch die VAE beeinflussen wird