Zionistischer General die Wahlergebnisse sind der Totenschein Israels

Laut der Abna-Nachrichtenagentur unter Berufung auf die Sama-Nachrichtenagentur warnte Jitzhak Brik pensionierter zionistischer Generalmajor vor den Folgen der Ergebnisse der jüngsten Wahlen und beschrieb dieses Ergebnis als offiziellen Totenschein Israels

Er äußerte Besorgnis über die Zukunft der besetzten Gebiete und die innere Lage dieses Regimes und stellte klar dass das was in Israel vor sich geht nicht lediglich eine vorübergehende politische Krise ist sondern einen Zustand des umfassenden und vielschichtigen Zusammenbruchs widerspiegelt aus dem eine Rückkehr schwierig erscheint

Brik fügte hinzu dass die Untersuchung der Wahlergebnisse ihn zu der bittersten Schlussfolgerung geführt habe nämlich dass es in der zionistischen Gesellschaft niemanden mehr gibt mit dem man über die bestehenden Herausforderungen sprechen könnte

Er fügt hinzu dass seiner Überzeugung nach ein großer Teil der öffentlichen Meinung entweder nicht die Fähigkeit hat die Schwere der gegenwärtigen Phase zu verstehen oder keine Bereitschaft zeigt dies anzunehmen

Brik ist außerdem der Ansicht dass die Krisen und Herausforderungen mit denen Israel konfrontiert ist einschließlich der angesammelten jüngsten Katastrophen und Niederlagen von vielen Bewohnern der besetzten Gebiete mit Gleichgültigkeit oder Verharmlosung betrachtet werden während diese Fragen tiefe Auswirkungen auf die gegenwärtige Lage und die Zukunft dieses Regimes haben