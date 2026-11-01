Peseschkian gratulierte zum Nationalfeiertag Algeriens

Laut der Abna-Nachrichtenagentur betonte Massud Peseschkian in einer an Herrn Abdelmadjid Tebboune den Präsidenten Algeriens gerichteten Botschaft unter Gratulation zum 72. Jahrestag des Beginns der Befreiungsrevolution und zum Nationalfeiertag Algeriens ich bin sicher dass wir im Schatten der Weitsicht und des Engagements Eurer Exzellenz und mit der Fortsetzung des aktiven und konstruktiven Ansatzes zur Unterstützung gerechtigkeitsliebender Ideale und unter Nutzung der vorhandenen Möglichkeiten zunehmend die Stärkung und Ausweitung der Beziehungen und Zusammenarbeit im Interesse der beiden großen Völker Iran und Algerien erleben werden

Der Präsident bat in dieser Botschaft auch den Allmächtigen Gott für den Präsidenten Algeriens um Gesundheit und Erfolg und für das muslimische Volk Algeriens um Wohlstand und Wohlergehen