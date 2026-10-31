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Abwehr des Angriffs von 433 ukrainischen Drohnen durch die russische Luftverteidigung

31 Oktober 2026 - 11:15
News ID: 1884656
Source: ABNA
Abwehr des Angriffs von 433 ukrainischen Drohnen durch die russische Luftverteidigung

Das russische Verteidigungsministerium gab bekannt, dass die Luftverteidigung des Landes erfolgreich den Angriff von 433 ukrainischen Drohnen abgewehrt hat.

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf RIA Novosti gab das russische Verteidigungsministerium bekannt, dass die Luftverteidigungssysteme des Landes in der vergangenen Nacht 433 ukrainische Drohnen über verschiedenen Regionen Russlands, darunter Belgorod, Brjansk und Kursk, abgefangen und zerstört haben.

Der Ukraine-Krieg ist in eine neue Phase eingetreten, und Kiew und Moskau haben ihre Drohnen- und Raketenangriffe gegeneinander verstärkt.

Der Ukraine-Krieg dauert an, während Donald Trump, der Präsident der USA, behauptete, diesen Krieg in weniger als 24 Stunden beenden zu werden. Die Fortsetzung des Krieges im zweiten Jahr von Trumps Präsidentschaft hat Trumps Ansehen schwer geschadet und seine Behauptungen unglaubwürdig gemacht.

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