Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf RIA Novosti gab das russische Verteidigungsministerium bekannt, dass die Luftverteidigungssysteme des Landes in der vergangenen Nacht 433 ukrainische Drohnen über verschiedenen Regionen Russlands, darunter Belgorod, Brjansk und Kursk, abgefangen und zerstört haben.

Der Ukraine-Krieg ist in eine neue Phase eingetreten, und Kiew und Moskau haben ihre Drohnen- und Raketenangriffe gegeneinander verstärkt.

Der Ukraine-Krieg dauert an, während Donald Trump, der Präsident der USA, behauptete, diesen Krieg in weniger als 24 Stunden beenden zu werden. Die Fortsetzung des Krieges im zweiten Jahr von Trumps Präsidentschaft hat Trumps Ansehen schwer geschadet und seine Behauptungen unglaubwürdig gemacht.