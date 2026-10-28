Reaktion Kubas auf die Verurteilung der Sanktionen gegen dieses Land in den Vereinten Nationen

Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al-Mayadeen berichtet, erklärte Miguel Díaz-Canel, der Präsident Kubas, heute Mittwoch in Reaktion auf die Verurteilung der Sanktionen gegen dieses Land in den Vereinten Nationen: Die Welt hat erneut mit entschiedener Mehrheit ihre Ablehnung der [wirtschaftlichen] Blockade zum Ausdruck gebracht; und das trotz des stärksten Drucks und der Erpressung seitens der Vereinigten Staaten.

Der Präsident Kubas fuhr dann fort: Der Sieg Havannas in den Vereinten Nationen ist der Sieg des kubanischen Volkes; eines Volkes, das sich angesichts der wirtschaftlichen Erstickung und der Drohungen der Vereinigten Staaten nicht ergibt. Dieser Sieg ist die Wahrheit gegen diejenigen, die zu Lüge und Erpressung greifen, um einer Nation eine kollektive Bestrafung aufzuzwingen.

Andererseits erklärte auch Bruno Rodríguez, der Außenminister Kubas: Der jüngste Sieg in der Generalversammlung der Vereinten Nationen wurde gegen die [wirtschaftliche] Blockade der Vereinigten Staaten errungen, was eine weitere Bestätigung dafür ist, dass Kuba keine Bedrohung darstellt; vielmehr ist die Blockade selbst die Bedrohung.