Brief Irans an den Sicherheitsrat infolge der dreisten Drohungen Trumps und des israelischen Regimes

Laut einem Bericht der ABNA-Nachrichtenagentur schrieb „Gholamhossein Darzi", Botschafter und Geschäftsträger der Islamischen Republik Iran, in einem Brief an António Guterres, den Generalsekretär der Vereinten Nationen, und den Vorsitzenden des Sicherheitsrats: Diese ununterbrochenen Drohungen im Rahmen der aggressiven Kriege der USA und des israelischen Regimes gegen Iran, die am 13. Juni 2025 und am 28. Februar 2026 begannen, sowie die vorsätzlichen Angriffe auf Zivilisten und lebenswichtige Infrastruktur Irans bergen die ernste Gefahr weiterer Verstöße gegen das Völkerrecht mit katastrophalen humanitären Folgen und für den internationalen Frieden, für die Region und die Sicherheit.

Der ranghöchste Diplomat der Islamischen Republik Iran bei den Vereinten Nationen warnte, dass die Verantwortung für diese Angriffe bei den USA und dem israelischen Regime sowie bei jedem anderen liegt, der ihre aggressiven Handlungen und ihren Staatsterrorismus direkt oder indirekt unterstützt.