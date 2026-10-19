Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf den Sender CNN versuchte Chris Wright, der US-Energieminister, der am Vorabend der Zwischenwahlen zum Kongress seines Landes die Niederlage seiner republikanischen Parteikollegen für sicher hält, einen Teil der Misserfolge der Regierung seines Landes folgendermaßen zu rechtfertigen: Trump hat die Sanktionen «Lindsey Grahams» nicht aufgehoben; er hat lediglich ihre Durchführung vorerst ausgesetzt.

Der US-Energieminister sagte dazu: Haben Sie kein Problem mit Benzinpreisen über 5 Dollar pro Gallone? Ich bin froh, dass die Preise sinken. Wenn Russland mehr Diesel auf den Markt bringen und exportieren kann, wird dies vorteilhaft für die amerikanischen Verbraucher sein. Das wird vorteilhaft für die Welt sein!

Chris Wright erklärte auf die Frage, «warum diese Vereinbarung (die Aussetzung eines Teils der antirussischen Sanktionen) geschlossen wurde, bevor Russland zustimmte, die Intensität des Krieges gegen die Ukraine zu verringern oder ihn tatsächlich zu beenden?»: Was Trump zu tun beabsichtigt, ist, einen anderen Ansatz zu finden, der zum Frieden führt. Er sucht stets nach Innovation. In der Tat gilt dies als ein völlig innovativer Schritt!