Ehemaliger israelischer Beamter: Netanjahu strebt die Ablenkung der öffentlichen Meinung an

Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al-Dschasira betonte Gadi Eisenkot, ehemaliger Generalstabschef der Armee des zionistischen Regimes, dass das von Netanjahu vorgestellte Sicherheitsdokument nichts anderes als leere, mit Parolen gefüllte Seiten sei und das von Netanjahu geschaffene strategische Vakuum zeige.

Er sagte: Netanjahu ist bei der Verwirklichung der Kriegsziele gescheitert, nämlich der Zerstörung der militärischen und Regierungsfähigkeit von Hamas und Dschihad, der Abschreckung gegenüber der Hisbollah und dem Schutz der Stabilität des Westjordanlands und der inneren Einheit. Die Veröffentlichung dieses Dokuments, und das nur wenige Tage vor den Wahlen, ist ein Versuch, die öffentliche Meinung von den Misserfolgen des Kabinetts Netanjahu abzulenken.

Eisenkot fügte hinzu: Das ist Netanjahus Methode; das Spiel mit anderen, die Erzeugung von Angst und die Ablenkung der öffentlichen Meinung durch aufeinanderfolgende Lügen und Rassismus. Die Hamas verfügt weiterhin über ihre Streitkräfte im Gazastreifen, die Hisbollah baut ihre Fähigkeiten wieder auf, und Netanjahu lässt nicht zu, dass ein Untersuchungsausschuss zu den Misserfolgen vom 7. Oktober gebildet wird.