Anerkennung von Reuters und AFP der erfolgreichen Operation des Jemen gegen Riad

Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al-Mayadeen berichtet, teilten informierte Quellen in einem Gespräch mit Agence France-Presse mit, dass mindestens ein Flugzeug am Flughafen König Khalid in Riad mehrere Stunden nach den gewaltigen Explosionen an diesem Flughafen schwer beschädigt wurde.

Reuters berichtete ebenfalls unter Berufung auf drei Quellen, dass der am Flughafen von Riad beobachtete Rauch von einem Flugzeug aufstieg.

Der Sprecher der Streitkräfte des Jemen erklärte letzte Nacht: Wir haben am Donnerstagabend den Flughafen König Khalid in Riad mit zwei Marschflugkörpern, den Flughafen Nadschran mit einer ballistischen Rakete und den Luftwaffenstützpunkt in Khamis Mushait mit einer ballistischen Rakete ins Visier genommen.

Brigadegeneral Yahya Sari fügte in einem anderen Teil seiner in den sozialen Medien veröffentlichten Botschaft hinzu: Diese Angriffe wurden Gott sei Dank präzise und mit direktem Treffer durchgeführt und verursachten eine Störung des Luftverkehrs an zwei Flughäfen sowie Schäden an ihnen und dem Luftwaffenstützpunkt.

Die Medien berichteten ebenfalls, dass mindestens drei Flugzeuge bei dem Raketenangriff der Streitkräfte des Jemen auf den Flughafen von Riad beschädigt wurden, von denen eines schwer zerstört wurde.