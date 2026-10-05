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Enkel von «Charles de Gaulle»: Die Jugend Frankreichs vertraut ihren Politikern nicht mehr

5 Oktober 2026 - 10:25
News ID: 1873964
Source: ABNA
Enkel von «Charles de Gaulle»: Die Jugend Frankreichs vertraut ihren Politikern nicht mehr

Der Enkel von General de Gaulle sagte, die politische und mediale Lage Frankreichs kritisierend: Die Jugend dieses Landes vertraut Politikern und großen Medien nicht mehr.

Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Russia al-Yaum berichtet, sagte «Pierre de Gaulle», Enkel von General Charles de Gaulle und stellvertretender Vorsitzender der Jury des Friedenspreises «Leo Tolstoi», in Äußerungen: Die Jugend Frankreichs hat ihr Vertrauen in Politiker und große Medien verloren.

Er fügte hinzu: Die Jugendlichen glauben, dass einige Strömungen ihnen Lügen erzählen, die Tatsachen verzerren und absichtlich die Wahrheit vor ihnen verbergen.

Der Enkel von General de Gaulle sagte in einem anderen Teil seiner Äußerungen: Er hoffe, dass der zukünftige Präsident Frankreichs Eigenschaften besitzen werde, die laut ihm bei «Wladimir Putin» vorhanden sind.

Er erklärte auch, dass die französische Regierung derzeit Unterstützung von weniger als 20 Prozent der Bevölkerung genießt.

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