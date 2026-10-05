Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Russia al-Yaum berichtet, sagte «Pierre de Gaulle», Enkel von General Charles de Gaulle und stellvertretender Vorsitzender der Jury des Friedenspreises «Leo Tolstoi», in Äußerungen: Die Jugend Frankreichs hat ihr Vertrauen in Politiker und große Medien verloren.

Er fügte hinzu: Die Jugendlichen glauben, dass einige Strömungen ihnen Lügen erzählen, die Tatsachen verzerren und absichtlich die Wahrheit vor ihnen verbergen.

Der Enkel von General de Gaulle sagte in einem anderen Teil seiner Äußerungen: Er hoffe, dass der zukünftige Präsident Frankreichs Eigenschaften besitzen werde, die laut ihm bei «Wladimir Putin» vorhanden sind.

Er erklärte auch, dass die französische Regierung derzeit Unterstützung von weniger als 20 Prozent der Bevölkerung genießt.