Erdogan: Das Mekka-Abkommen richtet sich nicht gegen Iran

Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Russia Today betonte Recep Tayyip Erdogan, der Präsident der Türkei, heute Freitag in einer Pressekonferenz, dass das Mekka-Abkommen zur gemeinsamen Verteidigung zwischen der Türkei, Saudi-Arabien und Pakistan nicht gegen Iran, das zionistische Regime oder irgendein anderes Land gerichtet ist.

Erdogan sagte: Es wäre falsch, das Mekka-Abkommen zur gemeinsamen Verteidigung als eine Koalition zu betrachten, die gegen Iran, Israel oder irgendeine andere dritte Partei gebildet wurde.

Er fügte hinzu: Dieses Abkommen spiegelt die gemeinsame Verantwortung der drei Länder wider, eine sicherere, friedlichere und wohlhabendere Zukunft zu gestalten.

Der Präsident der Türkei sagte, dass Ankara seit langem die Lösung regionaler Probleme durch die Länder der Region selbst unterstützt. Er betonte, dass dieses Abkommen mit dem Ziel geschlossen wurde, die Sicherheit zu stärken, das Abschreckungsniveau zu erhöhen und langfristige Stabilität zu gewährleisten.

Erdogan bemerkte: In dieser Phase ist es nicht richtig, von einer automatischen militärischen Antwort der Türkei auf jeden Vorfall zu sprechen, der im Irak, im Jemen oder an anderen Orten auftreten könnte.

Das Mekka-Abkommen basiert auf dem Recht auf Selbstverteidigung, das in Artikel 51 der Charta der Vereinten Nationen festgelegt ist, und sieht vor, dass jeder bewaffnete Angriff auf eines dieser drei Länder als Angriff auf alle Parteien betrachtet wird; während die Art und der Umfang der Hilfe auf der Grundlage der Anfrage des angegriffenen Landes und seiner Bedürfnisse bestimmt werden.

Diese Hilfe kann Geheimdienstinformationen, logistische Unterstützung und Munition umfassen. Je nach Bedrohungsniveau kann auch eine umfassendere militärische Unterstützung in Betracht gezogen werden, vorausgesetzt, dass die entsprechenden politischen und militärischen Mechanismen die Art und Formel der Hilfe durch Konsultation und Koordination bestimmen.