Italienischer Verteidigungsminister: Unser Typhoon-Kampfjet wurde in Taif beschädigt

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf CNN erklärte Guido Crosetto, der italienische Verteidigungsminister, dass ein in Saudi-Arabien stationierter italienischer Kampfjet infolge eines Angriffs auf den Luftwaffenstützpunkt Taif beschädigt wurde.

Crosetto sagte, dass sich auf dieser Basis, auf der italienische Streitkräfte im Rahmen der Operation «Inherent Resolve» stationiert sind, ein Eurofighter Typhoon F-2000 befand.

Er fügte hinzu, dass kein Schaden an anderer italienischer Ausrüstung oder Infrastruktur entstanden sei.