Berater des irakischen Premierministers: Es wurde keine bestimmte Frist für das Waffenmonopol festgelegt

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna erklärte Qasim al-Aaraji, Sicherheitsberater des irakischen Premierministers, dass die kürzlich in sozialen Netzwerken verbreiteten Inhalte über die Festlegung einer zeitlichen Obergrenze für die Aktivitäten des Komitees für das Waffenmonopol völlig falsch seien und keine konkrete Frist für das Waffenmonopol in den Händen des Staates festgelegt wurde.

Er betonte, dass, falls die Aktivitäten des Komitees, das vom Koordinierungsrahmen gebildet wurde und unter direkter Aufsicht des Premierministers arbeitet, abgeschlossen werden und danach das vollständige Waffenmonopol in den Händen des Staates erreicht ist, dann werde jede Person, die illegal Waffen trägt, gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Person außerhalb des Gesetzes behandelt, und es werden strenge rechtliche Maßnahmen gegen sie ergriffen, und mit ihr werde wie mit Terroristen umgegangen.

Al-Aaraji forderte auch Genauigkeit und Richtigkeit bei der Aufnahme und Verbreitung von Nachrichten, die Beschaffung von Informationen aus offiziellen Quellen und die Vermeidung der Verbreitung und Weiterverbreitung von Gerüchten.