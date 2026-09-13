Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf RT berichtet, betonte Wladimir Putin, der Präsident Russlands, während des BRICS-Plus-Treffens in Indien, dass das Handelsvolumen zwischen den Ländern dieses Zusammenschlusses praktisch 1,2 Billionen Dollar erreicht hat. Die Mitgliedsländer setzen die Zusammenarbeit mit internationalen Partnern für eine umfassende Entwicklung fort.

Er fügte hinzu: Die BRICS-Mitgliedsländer können ihre Wirtschaftsbeziehungen fern von Sanktionen aufbauen.

Putin betonte: Die BRICS gilt als treibende Kraft im Prozess der Stärkung der multipolaren Welt auf der Ebene der internationalen Beziehungen, und die Mitgliedsländer beteiligen sich aktiv an der Gestaltung dieser multipolaren und gerechteren Welt.

Er erklärte: Die weltweite Aufmerksamkeit für die Aktivitäten der BRICS nimmt zu. Diese Gruppe verfügt über einen aktiven Motor der Weltwirtschaft in Höhe von 49 Prozent, und ihre Potenziale sind noch nicht vollständig genutzt worden.