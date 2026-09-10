Islands Premierministerin: Trumps Karte ist sinnlos

Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Anadolu berichtete, nannte die Premierministerin Islands in Reaktion auf die Veröffentlichung einer Karte durch Donald Trump, auf der Island und mehrere andere Länder unter der US-Flagge gezeigt wurden, diese „beleidigend" und „absurd". Die Regierung Islands hatte zuvor auch den US-Botschafter zum offiziellen Protest einbestellt.

Kristrún Frostadóttir, Premierministerin Islands, sagte: Aus meiner Sicht ist die Implikation dessen, was wir sehen, absurd.

Sie fügte hinzu: Es gibt nichts Lustiges oder Normales an Witzen über die Souveränität von Ländern.

Trump hatte im sozialen Netzwerk Truth Social eine Karte veröffentlicht, auf der die USA, Kanada, Grönland, Island, Mexiko, Mittelamerika und die Karibikländer in den Farben der US-Flagge gezeigt wurden und die gesamte Region als „Vereinigte Staaten von Amerika" bezeichnet wurde.

Frostadóttir sagte, der US-Botschafter sei ins isländische Außenministerium einbestellt worden, um völlig klar zu machen, dass dieser Schritt aus unserer Sicht völlig inakzeptabel ist.

Die Außenministerin Islands, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, betonte ebenfalls die Unterstützung ihres Landes für Grönland und dessen Bevölkerung und sagte, Reykjavik werde weiterhin an der Seite der Bevölkerung Grönlands stehen.

Sie sagte gleichzeitig, Island wolle die Zusammenarbeit mit den USA in Bereichen wie Handel und Verteidigung aufrechterhalten. Die Premierministerin Islands betonte ebenfalls, dass die direkten Beziehungen der beiden Länder bisher nicht auf ernsthafte Probleme gestoßen seien, aber Trumps Posten nicht als unbedeutend angesehen werden dürfe.