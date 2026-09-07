Angriff auf demokratische Gouverneurskandidatin in Ohio bei einer Wahlveranstaltung

Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Medien berichtet, wurde ein bewaffneter Mann bei einer Wahlveranstaltung im Bundesstaat Ohio festgenommen, nachdem er auf «Amy Acton», die Kandidatin der Demokratischen Partei für das Gouverneursamt dieses Bundesstaates, zugestürmt war.

Laut CBS erklärte Jerry Green, Sheriff des Mahoning County, dass bei dem Vorfall, der sich auf dem Messegelände «Canfield» ereignete, der 38-jährige Patrick House aus Ohio, als er auf Acton zustürmte, mehrere Personen, darunter zwei ältere Menschen auf elektrischen Rollstühlen, zu Boden stiess und verletzte.

Er fügte hinzu, dass der Mann mit zwei Schusswaffen und einer Stichwaffe bewaffnet war, aber die Sicherheitskräfte konnten ihn überwältigen und festnehmen, bevor die Polizei eintraf.

Wayne Penny Jr., der demokratische Kandidat für das Repräsentantenhaus aus Ohio, sagte ebenfalls, dass sich Demonstranten im Zelt der Demokratischen Partei versammelt hätten, als plötzlich einer von ihnen aus der Menge auf Acton zustürmte.

Vivek Ramaswamy, der republikanische Gouverneurskandidat Ohios, bezeichnete den Vorfall ebenfalls als «völlig inakzeptabel».

Der Gouverneur von Ohio äusserte sich erleichtert über Actons Unversehrtheit und betonte, dass Gewalt bei politischen Veranstaltungen keinen Platz habe.