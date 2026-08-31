Nabih Berri: Was war das Ergebnis von 7 Verhandlungsrunden mit dem israelischen Feind?

Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf An-Nashra berichtet, kritisierte Nabih Berri, der Parlamentspräsident des Libanon, anlässlich des 48. Jahrestags des Verschwindens von Imam Musa Sadr und seinen Begleitern scharf die Handlungen des zionistischen Regimes im Südlibanon und sagte, dass dieses Regime durch die Zerstörung von Dörfern, Siedlungen und Städten des Libanon versuche, das historische Gedächtnis dieses Landes auszulöschen.

Er betonte: Die Menschen im Südlibanon waren nie kriegslüstern, sondern sind von 1948 bis heute Opfer der israelischen Aggression.

Nabih Berri sagte: Wir haben vor direkten Verhandlungen mit dem israelischen Feind unter Beschuss gewarnt. Sieben Verhandlungsrunden wurden abgehalten; was war das Ergebnis? Nur die besetzte Fläche hat zugenommen, die Zerstörung hat sich verstärkt und die Zahl der Märtyrer ist gestiegen.

Berri fügte hinzu: Die Heimat gehört den Widerstandskämpfern und den Familien, deren Namen Israel aus den Personenstandsregistern gelöscht hat, und in dieser Angelegenheit gibt es keinen Raum für Geschäfte.

Der Parlamentspräsident des Libanon fügte hinzu, dass das Ziel des zionistischen Regimes nicht die Hisbollah und nicht die Amal-Bewegung sei, sondern die Entfachung von Zwietracht im Libanon, und dass dieses Land durch die Wahrung seiner Einheit dem israelischen Rassismus entgegenstehe.

Er betonte die heikle Lage und die bestehenden Gefahren und sagte: Niemand hat das Recht, unter irgendeinem Vorwand Entscheidungen über Abkommen zu treffen.

Berri bezeichnete den inneren Frieden und die libanesische Armee zudem als zwei rote Linien.

Er betonte, dass der Südlibanon in den Verantwortungsbereich des Staates falle und Beirut unter keinen Umständen der Umwandlung dieser Region in eine Pufferzone oder einen Sicherheitsgürtel zustimmen werde.